Pompertuzat Chapelle Saint Roch - Pompertuzat Haute-Garonne, Pompertuzat Peinture sur Porcelaine Chapelle Saint Roch – Pompertuzat Pompertuzat Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pompertuzat

Peinture sur Porcelaine Chapelle Saint Roch – Pompertuzat, 27 novembre 2021, Pompertuzat. Peinture sur Porcelaine

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Chapelle Saint Roch – Pompertuzat

Exposition sur porcelaine décorée entièrement à la main moment convivial, dans une ancienne chapelle, pour découvrir de nombreux objets orignaux et trouver des créations uniques pour vos cadeaux de Noel Fait main Chapelle Saint Roch – Pompertuzat Rue Jane Dieulafoy 31450 Pompertuzat Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:30:00 2021-11-27T12:30:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:30:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T12:30:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pompertuzat Autres Lieu Chapelle Saint Roch - Pompertuzat Adresse Rue Jane Dieulafoy 31450 Ville Pompertuzat lieuville Chapelle Saint Roch - Pompertuzat Pompertuzat