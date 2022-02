Peinture sur le motif avec Vincent Bebert (Académie d’art de Meudon) Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Peindre sur le motif avec Vincent Bebert** **Ouvert à tous niveaux** 10 séances en atelier et en extérieur le plus possible, peintures de paysages, dans la nature ou urbain (cafés, marché). Comprendre la géométire de son tableau, peindre d’après le visible le plus accessible, se concentrer sur l’action des couleurs. Chacun est guidé pour trouver son chemin propre.

210€ les 10 séances (+ 30€ adhésion)

2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T13:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T13:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T13:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T13:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T13:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T13:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T13:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T13:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T13:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T13:00:00

