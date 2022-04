Peinture sur cailloux

2022-04-29 – 2022-04-29 EUR 8 Atelier enfant peinture sur galets Alexia, vous propose un atelier amusant pour les enfants : la peinture sur cailloux et pas n’importe lequel, le Laitier, pierre vitrifiée de couleur bleu ou vert bouteille qui est un déchet sous-produit de l’élaboration de la fonte résultant de la réduction des minerais de fer.

Les enfants pourront laisser libre court à leur imagination et seront épaulés par Alexia, experte en peinture. Chaque création est unique !

A partir de 5 ans.

