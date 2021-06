Paris Paris Peinture sur boitier électrique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Peinture sur boitier électrique, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 au 10 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 7h à 23h

gratuit

Dominique Cros réalisera à la peinture à l’huile des œuvres sur trois boitiers électriques. Ouvrez l’œil ! Expositions -> Street-art 27 rue gassendi Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (394m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (405m)

Contact :Dominique Cros https://www.artmajeur.com/fr/dominiquecros/artworks Expositions -> Street-art Urbain;Expos;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-09T07:00:00+02:00_2021-07-09T23:00:00+02:00;2021-07-10T07:00:00+02:00_2021-07-10T23:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Adresse 27 rue gassendi Ville Paris lieuville Paris