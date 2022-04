Peinture sauvage au bois du Breuil Équemauville, 26 août 2022, Équemauville.

Peinture sauvage au bois du Breuil Équemauville

2022-08-26 15:00:00 – 2022-08-26

Équemauville Calvados Équemauville

La Maison de l’Estuaire vous propose d’appréhender la sylve du Bois du Breuil en faisant vibrer votre corde artistique, en combinant une balade à un atelier d’initiation au croquis. Vous serez invités à utiliser la palette naturelle que le site pourra offrir. Il faudra glaner çà et là les diverses matières qui délivreront leurs pigments et permettront de s’exercer à la peinture au naturel. Ici, un peu de terre pour le marron, plus loin quelques baies pour des couleurs plus vives ou encore des feuilles pour un camaïeu de vert. Chacun aura plaisir à repartir avec sa création, témoin des richesses de cet espace protégé !

A partir de 8 ans – durée 2h30

Rendez-vous à Equemeauville au parking des Riboussailles ou de la forêt du Breuil (indication de Google Maps et de Waze)

Prévoir des vêtements confortables et ne craignant pas les salissures – Equipement de dessin et peinture fourni

+33 2 35 24 80 00 https://www.maisondelestuaire.org/index.html

Maison de l’estuaire

Équemauville

