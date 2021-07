Juliénas Juliénas Juliénas, Rhône Peinture & Rosé Juliénas Juliénas Catégories d’évènement: Juliénas

Rhône

Peinture & Rosé Juliénas, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Juliénas. Peinture & Rosé 2021-07-09 – 2021-07-09 Lieu dit Le Château Château de Juliénas

Juliénas Rhône EUR 28 28 Accueil avec un verre de rosé, visite commentée du cuvage et des caves, exposition de Laurent BESSOT, peinture au vin rouge. Atelier de peinture au gamay. Dégustation des vins du château. tourisme@chateaudejulienas.com +33 4 74 04 49 98 http://www.chateaudejulienas.com/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Juliénas, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Juliénas Adresse Lieu dit Le Château Château de Juliénas Ville Juliénas lieuville 46.23859#4.70555