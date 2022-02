Peinture libre pour les petits Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime La librairie les 400 coups accueille l’association Le Hibou durant une matinée pendant laquelle les enfants de 18 mois à 4 ans pourront peindre de manière très peu dirigée pendant des créneaux de 20 minutes. Trouver un vrai plaisir à peindre, se défaire des attentes des adultes, découvrir ce médium… Voici les objectifs de ces ateliers ! Date : Le mercredi 16 février à 10h, 10h30, 11h et 11h30

Durée : 20 minutes Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.

