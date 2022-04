“Peinture et poésie”, atelier de pratiques artistiques en famille Musée Paul Valéry, 14 mai 2022 18:30, Sète.

Nuit des musées “Peinture et poésie”, atelier de pratiques artistiques en famille Musée Paul Valéry Samedi 14 mai, 18h30 Sur réservation – Dans la limite des places disponibles

En famille, l’artiste Emma Shulman vous propose de réaliser une création autour de la notion du livre d’artiste.

En lien avec la Donation Salah Stétié.

D’après l’oeuvre d’Alechinsky et d’autres peintres, le rapport texte-image autour d’un objet livre reste un dialogue incontournable et fécond. Emma Shulman propose de jouer sur ce rapport en prenant soin de susciter le désir de lien entre ces deux outils.

L’artiste travaille la question depuis 1996 et semble toujours s’émerveiller de l’émergence de cette rencontre. Car elle se produit avec aventure et tâtonnement dans un esprit résolument ouvert et intériorisé.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

On reservation – Subject to availability Saturday 14 May, 18:30

Relacionado con la donación Salah Stétié.

Según la obra de Alechinsky y de otros pintores, la relación texto-imagen en torno a un objeto libro sigue siendo un diálogo ineludible y fecundo. Emma Shulman propone jugar en este informe teniendo cuidado de suscitar el deseo de conexión entre estas dos herramientas.

El artista ha estado trabajando en la cuestión desde 1996 y siempre parece maravillarse de la aparición de este encuentro. Porque se produce con aventura y a tientas en un espíritu decididamente abierto e interiorizado.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Previa reserva – Dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:30

148 rue François Desnoyer, 34200 Sète 34200 Sète Occitanie