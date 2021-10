Amiens Musée de Picardie Amiens, Somme “Peinture et philosophie”‎ (Les éditions du Cerf) par Marc De Launay Musée de Picardie Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

“Peinture et philosophie”‎ (Les éditions du Cerf) par Marc De Launay Musée de Picardie, 5 janvier 2022, Amiens. “Peinture et philosophie”‎ (Les éditions du Cerf) par Marc De Launay

Musée de Picardie, le mercredi 5 janvier 2022 à 15:00

Dans Peinture et philosophie, Marc de Launay s’interroge sur les liens entre la représentation picturale et l’idée. À rebours d’une longue tradition qui fait de celle-ci une espèce de support inerte au service de celle-là (ce dont rend compte le terme même de représentation), il considère le tableau comme une forme de pensée visible, qui fait acte de présence. Une dizaine de tableaux, réalisés entre le XVe et le XVIIe siècles, ont été choisis pour ce parcours méditatif. Peu connus du grand public, de style et d’esprit fort différents, ils frappent à la fois par leur beauté et la vigueur de leur sens.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

XX Musée de Picardie 2 Rue Puvis de Chavannes – Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T15:00:00 2022-01-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Musée de Picardie Adresse 2 Rue Puvis de Chavannes - Amiens Ville Amiens lieuville Musée de Picardie Amiens