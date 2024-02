Peinture et impression végétale les traces que nous laissons Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, mercredi 28 février 2024.

Peinture et impression végétale les traces que nous laissons Explorer la nature et ses motifs avec Ava FISCHBACH et Axelle LABROUSSE 28 février 1 mars Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges tarif 160€ /personne (12 places disponibles) sur inscription jusqu’au 10 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T09:00:00+01:00 – 2024-02-28T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T09:00:00+01:00 – 2024-03-01T17:00:00+01:00

Apprendre comment utiliser les plantes pour créer des impressions sur du tissu ou du papier ainsi que comment créer des motifs avec l’encre végétale fabriquée avec les plantes. Travailler sur des peintures, sur le motif.

Stage de 3 jours

Liste de matériel à apporter crayons à papier graphite, fusain, carnet de croquis, canson 200gr, tissu blanc ou beige .

Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555431412 »}, {« type »: « email », « value »: « virginie.desseix@ensad-limoges.fr »}]

peinture motif