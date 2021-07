Le Gâvre Le Gâvre Le Gâvre, Loire-Atlantique PEINTURE EN PLEIN AIR Le Gâvre Le Gâvre Catégories d’évènement: Le Gâvre

Le Gâvre Loire-Atlantique Une belle journée pour s’initier à l’aquarelle, dans des paysages forestiers ou près d’un patrimoine bâti, en toute convivialité.

Prévoir son pique-nique.

Peinture en plein air – de 9h30 à 16h30 -Réservations : 02 40 87 15 11 maisondelaforet44@orange.fr +33 2 40 51 25 14

Prévoir son pique-nique.

