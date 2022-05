Peinture en liberté Noyers, 20 août 2022, Noyers.

Peinture en liberté Noyers

2022-08-20 – 2022-08-20

Noyers Yonne

EUR Le temps d’une journée, des peintres professionnels ou amateurs, débutants ou confirmés, de 7 à 77 ans, pourront croquer le village de Noyers sous tous ses aspects, maisons, jardins, tours, Serein….Chaque artiste pourra laisser libre cours à son imagination dans l’enceinte du la Cité Médiévale de 8h30 à 16h30 et utiliser les techniques de peinture ou de dessin de son choix. La vente des tableaux aura lieu le soir même, à partir de 18 heures et 50% du produit de cette vente sera reversée aux Amis du Vieux Noyers, Association loi 1901 dont le but d’aider à la préservation et la restauration du patrimoine de Noyers.

peintureenliberte.avn@gmail.com

