2022-08-06 08:30:00 – 2022-08-06 08:30:00 Sujet libre.

Inscriptions de 8h30 à 11h.

Remise des prix par le jury à 17h30 Toutes les techniques sont autorisées ( huile, aquarelle, acrylique, pastel, fusain, crayons , etc…)

Venez nombreux avec votre matériel.

