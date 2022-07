Peinture en famille

2022-08-06 – 2022-08-06

Cet été à Sens

Tout en couleur !

Un atelier découverte à partir de 4 ans. Pop art ou Street art, cette activité propose une approche de la couleur, de la série, du corps, du mouvement et de l’espace à partir d’une émotion ou d’un sentiment.

Pour découvrir les artistes, il faudra venir jusqu’à l’atelier !

Venez en famille ou entre amis(ies) A 10h30

samedi 23 juillet et/ou samedi 6 août

Séance d’une heure pour les 3 à 5 ans :

– 20€ par personne

– tarif dégressif à partir de 3 personnes Demander le prix et réserver au 06 84 03 24 82 PEINTURE EN FAMILLE

