Le Mans Bridge Club reprend ses exposition de peinture et vous invite à l'exposition de Jean-Pierre CHAMPDAVOINE, aquarelliste, les mardis, jeudis et vendredi, de 14h à 18h, du 2 au 30 avril. Vernissage le 5 avril à 18h.

Exposition au Bridge Club du MANS
62, rue Molière
Le Mans

secretariat@lemansbridgeclub.fr
+33 2 43 78 94 77
http://www.lemansbridgeclub.fr/

