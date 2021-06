Orléans Maison des associations Loiret, Orléans Peinture coréenne par l’Association Sagunja Maison des associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du lundi 28 juin au samedi 3 juillet à Maison des associations

Exposition de peintures traditionnelle coréenne et démonstration de cet art asiatique

Entrée libre

exposition des peintures des Peintres et Maîtres d’Orléans Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T14:00:00 2021-06-28T18:30:00;2021-06-29T10:00:00 2021-06-29T12:00:00;2021-06-29T14:00:00 2021-06-29T18:30:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T12:00:00;2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T18:30:00;2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T12:00:00;2021-07-01T14:00:00 2021-07-01T18:30:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T12:00:00;2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T18:30:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T12:00:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:30:00

