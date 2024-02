Peinture à l’huile Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, lundi 8 juillet 2024.

Peinture à l’huile Dans cet atelier, nous développerons l’apprentissage de la peinture de paysage. 2 jours 8 et 9 juillet Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Tarif 160€ /personne (9 personnes max) Inscription jusqu’au 29 juin

Début : 2024-07-08T09:00:00+02:00 – 2024-07-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-07-09T09:00:00+02:00 – 2024-07-09T17:00:00+02:00

Avec Ava FISCHBACH ou Axelle LABROUSSE

Chaque participant développera des croquis d’études rapides durant une matinée avec des recherches couleurs, en extérieur dans le parc ou à l’aide d’une photo. Ensuite, nous mettrons en place les esquisses réalisées en peinture à l’huile par la technique de la « sous-couche » et des glacis.

Liste de matériel à apporter carnet de croquis, feuilles A2 entoilées, pinceaux (3 tailles différentes), peinture à l’huile en tube (blanc, noir, rouge vermillon, bleu d’outre-mer, jaune citron, terre de sienne).

Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555431412 »}, {« type »: « email », « value »: « virginie.desseix@ensad-limoges.fr »}]

© Ava FISCHBACH / Axelle LABROUSSE