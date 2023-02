Peintres flamands – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3, 1 mars 2023, PARIS.

Peintres flamands – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 13:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Chaque créneau d’exposition a une durée d’1 heure. Gratuit pour les moins de 7 ans Tarifs réduits: Jeune 12 à 25 ans – sur justificatifEtudiant – sur justificatifDemandeur d’emploi – sur justificatifCarte famille nombreuse — sur justificatifSenior +65 ans — sur justificatifAccompagnateur de personne en situation de handicap — sur justificatifVenez à deux! Un billet acheté au tarif plein vous permet d’acheter un billet au tarif réduit Pass Duo.Gratuit : Enfant moins de 7 ans, personnes en situation de handicap, RSA -ASS – minimum vieillesse.“PEINTRES FLAMANDS” de Tom VolfL’œuvre de Tom Volf, “ Peintres flamands ” conçue en collaboration avec l’Atelier JAM, concepteur et producteur de JAM CAPSULE,, propose une expérience immersive dans un monde entre imaginaire et réalité. Un voyage à l’intérieur des plus grands chefs-d’œuvre des maîtres flamands, d’immenses polyptyques déconstruits pour être reconstruits de façon inédite. En collaboration étroite avec les plus grands musées internationaux, ce sont plus d’une trentaine d’œuvres qui sont présentées dans une qualité exceptionnelle avec de nouvelles numérisations en très haute définition, permettant de découvrir des détails jamais vus auparavant.Grâce à une approche inédite du motion design, Jardins Mystiques plonge le visiteur au coeur des images prenant vie sous ses yeux, au coeur de l’action avec les personnages fantastiques et les décors hyper-réalistes, au coeur de l’émotion avec une immersion auditive spatialisée à 360° faisant écho à chaque tableau et à son univers propre. Des choix musicaux audacieux emmènent le visiteur dans un voyage sonore bouleversant et étonnant, où se mêlent chants sacrés, musiques lyriques et contemporaines.Une réalisation de Tom VolfTom Volf est auteur, réalisateur, photographe, metteur en scène et commissaire d’exposition. Son travail a été mondialement reconnu en 2018 grâce à son film Maria by Callas et les projets connexes dont il est l’auteur. Avec cette capsule, Tom Volf met sa connaissance et sa vision artistique au service d’une démarche à la fois didactique et interactive, pour faire découvrir au plus grand nombre l’univers singulier de ces maîtres du réalisme pictural.“L’ensemble des tableaux et des musiques mis bout à bout forment une histoire à part entière et créent une œuvre incomparable, mise en scène par Tom Volf donnant naissance à un grand spectacle époustouflant. Ce projet s’inscrivait dans “L’Année Van Eyck” et fait directement écho à de grands événements internationaux dont la grande rétrospective de Gand en 2020 “Van Eyck, une révolution optique”. Jam Capsule

PARC EXPO PAVILLON 5.3 PARIS 1, place de la Porte de Versailles Paris

