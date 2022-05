PEINTRES DU CROISIC, 26 août 2022, .

PEINTRES DU CROISIC

2022-08-26 – 2022-08-26

Exposition de peintres du Croisic En l’ancienne criée du Croisic, les peintres du Croisic exposent leurs différentes sensibilités en tableaux et sculptures. Toutes leurs œuvres sont riches et variées. nDepuis 10 ans, les artistes accueillent avec plaisir les visiteurs amateurs d’art. L’envie de partager est présente et porte chacun vers de nouvelles créations. nGratuit, avec la participation de Saint-Jean-de-Dieu. Association Les Peintres du Croisic 06 89 49 98 76

Exposition de peintres du Croisic En l’ancienne criée du Croisic, les peintres du Croisic exposent leurs différentes sensibilités en tableaux et sculptures. Toutes leurs œuvres sont riches et variées. nDepuis 10 ans, les artistes accueillent avec plaisir les visiteurs amateurs d’art. L’envie de partager est présente et porte chacun vers de nouvelles créations. nGratuit, avec la participation de Saint-Jean-de-Dieu. Association Les Peintres du Croisic 06 89 49 98 76

dernière mise à jour : 2022-05-13 par