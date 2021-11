Colonzelle Colonzelle Colonzelle, Drôme Peintres de la Drôme provençale Colonzelle Colonzelle Catégories d’évènement: Colonzelle

Drôme

Peintres de la Drôme provençale Colonzelle, 21 novembre 2021, Colonzelle. Peintres de la Drôme provençale Espace Peyrolles 2 bis rue des écoles Colonzelle

2021-11-21 – 2021-11-28 Espace Peyrolles 2 bis rue des écoles

Colonzelle Drôme Colonzelle Exposition de plusieurs peintres locaux de la Drôme Provençale.

Samedi 20 novembre à 17 heures : vernissage mairie@colonzelle.com +33 4 75 46 50 32 Espace Peyrolles 2 bis rue des écoles Colonzelle

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Colonzelle, Drôme Autres Lieu Colonzelle Adresse Espace Peyrolles 2 bis rue des écoles Ville Colonzelle lieuville Espace Peyrolles 2 bis rue des écoles Colonzelle