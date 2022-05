PEINTRES DANS LES RUES Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

PEINTRES DANS LES RUES Le Croisic, 4 septembre 2022, Le Croisic. PEINTRES DANS LES RUES Le Croisic

2022-09-04 08:30:00 – 2022-09-04 19:00:00

Le Croisic Loire-Atlantique Peintres dans la rue

Exposition / vente Les peintres, à partir de 9h00, font tamponner leurs supports. Jusqu’à 16h30, ils réalisent une ou plusieurs oeuvres en public au Croisic.

À partir de 17h00, les oeuvres exposées sont vendues au plus offrant.



Association Art et Animations 7 82 23 66 76 www.art-et-animations.fr Le Croisic

