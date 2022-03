PEINTRES DANS LE BOCAGE Saint-Pavace, 17 avril 2022, Saint-Pavace.

PEINTRES DANS LE BOCAGE Salle polyvalente Rue des Caillères Saint-Pavace

2022-04-17 08:30:00 – 2022-04-18 18:30:00 Salle polyvalente Rue des Caillères

Saint-Pavace Sarthe Saint-Pavace

Vous souhaitez passer un week end festif et artistique ?

N’hésitez à venir nous rejoindre en familles ou entre amis le week end de Pâques à l’occasion de la nouvelle édition des Peintres dans le Bocage. Au programme : exposition de peintures et sculptures, concert, salon des écrivains, concours de peintures enfants et d’autres animations. L’accès est LIBRE et GRATUIT.

Les deux jours de 10h à 12h et de 14h à 17h : exposition, salon des écrivains

Le dimanche à 15h30 : concert dans l’église

Le Lundi dès 10h :atelier maquillage pour les enfants, concours de peinture enfant

Nouveauté 2022 : le dimanche à 14h ou 14h45 inscrivez vous à un atelier de peinture avec Michel Fourreaux pour découvrir les bases de la peinture acrylique. Gratuit. Sur inscription.

Peintres dans le Bocage c’est aussi un concours de peinture adulte en plein air où toutes les techniques sont acceptées. Pour s’inscrire il suffit de téléphoner à l’office de tourisme au 02 43 27 35 30. C’est gratuit.

A vos pinceaux ! Les Peintres dans le Bocage sont de retour

officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr +33 2 43 27 35 30 https://www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr/sorties-animations/les-peintres-dans-le-bocage/

Vous souhaitez passer un week end festif et artistique ?

N’hésitez à venir nous rejoindre en familles ou entre amis le week end de Pâques à l’occasion de la nouvelle édition des Peintres dans le Bocage. Au programme : exposition de peintures et sculptures, concert, salon des écrivains, concours de peintures enfants et d’autres animations. L’accès est LIBRE et GRATUIT.

Les deux jours de 10h à 12h et de 14h à 17h : exposition, salon des écrivains

Le dimanche à 15h30 : concert dans l’église

Le Lundi dès 10h :atelier maquillage pour les enfants, concours de peinture enfant

Nouveauté 2022 : le dimanche à 14h ou 14h45 inscrivez vous à un atelier de peinture avec Michel Fourreaux pour découvrir les bases de la peinture acrylique. Gratuit. Sur inscription.

Peintres dans le Bocage c’est aussi un concours de peinture adulte en plein air où toutes les techniques sont acceptées. Pour s’inscrire il suffit de téléphoner à l’office de tourisme au 02 43 27 35 30. C’est gratuit.

Salle polyvalente Rue des Caillères Saint-Pavace

dernière mise à jour : 2022-03-17 par