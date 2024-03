PEINTRES DANS LE BOCAGE Salle communale Michel Lalos Ballon-Saint Mars, dimanche 31 mars 2024.

A vos pinceaux ! Les Peintres dans le Bocage vous attendent pour un week end artistique.

Vous souhaitez passer un week end festif et artistique ?

N’hésitez à venir nous rejoindre en familles ou entre amis le week end de Pâques à l’occasion de la nouvelle édition des Peintres dans le Bocage. Au programme exposition de peintures et sculptures, concert, salon des écrivains, concours de peintures enfants et d’autres animations. L’accès est LIBRE et GRATUIT.

Dimanche et lundi de 10h à 12h et 14h à 18h

Exposition de peinture (salle communale Michel Lalos, place de la République)

Exposition Les lieux de mémoire en Sarthe (ancienne mairie annexe, Saint Mars)

L’atelier de Vinchent Van Trollgh, Peintre en Kados par la Gnom Fabrik (salle la Fabrique, Saint Mars)

Dimanche à 15h concert avec le groupe de jazz Djangoline dans l’église

Lundi

10h à 12h et 14h à 16h concours de dessin enfant Les Peintres en Herbe (MJC Joël Sadeler)

11h et 15h Poésies slamées Les traversées des mots par Alain Pierre Noyer (salle communale Michel Lalos, place de la République)

16h Remise des prix enfants (MJC Joël Sadeler)

17h Remise des prix adulte (place de la République) .

Salle communale Michel Lalos Place de la République

Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

