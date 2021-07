PEINTRES DANS LA RUE À PARNÉ-SUR-ROC Parné-sur-Roc, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Parné-sur-Roc.

PEINTRES DANS LA RUE À PARNÉ-SUR-ROC 2021-07-04 – 2021-07-04

Parné-sur-Roc Mayenne Parné-sur-Roc

Au programme :

– atelier créatif pour les enfants de 10h à 12h sur la terrasse de la mairie,

– expositions, salle des aînés, de tableaux et autres œuvres,

– arrivée de voitures anciennes à partir de 11h30 ,

– visite commentée du bourg à 15h30,

– initiation au DropnGolf à partir de 10h dans les jardins de la mairie

Et bien évidement, si vous avez une âme d’artiste et que vous souhaitez sortir vos toiles, pinceaux et peintures … n’hésitez pas !

Inscription entre 8h et 10h30 à la salle des Chardonnerets.

accueil@mairieparne.fr +33 2 43 98 01 57

