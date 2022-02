Peintres autour de la chapelle Saint-Broladre Saint-Broladre Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Broladre

Peintres autour de la chapelle Saint-Broladre, 7 août 2022, Saint-Broladre. Peintres autour de la chapelle Chemin de Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne de la Grève Saint-Broladre

2022-08-07 11:00:00 – 2022-08-07 Chemin de Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne de la Grève

Saint-Broladre Ille-et-Vilaine ‘Peintres autour de la chapelle’ organisé par l’association des Amis de la Chapelle

A partir de 11h, les artistes sont invités à venir peindre la chapelle. Dans le cadre des expositions estivales à la Chapelle Sainte-Anne de la Grève, un atelier est proposé pour amateurs, artistes accomplis.

Pour participer, se munir d’une chaise pliante, d’un chevalet, d’une table, d’une toile, d’un carton, d’un canson, de pinceaux, de crayons, de feutres, d’huile, d’acrylique, d’aquarelle, de pastels, etc. Pique-nique à amener. Pas de concours. amis.steanne35@gmail.com +33 2 99 80 25 69 http://tourisme.saint-broladre.fr/ ‘Peintres autour de la chapelle’ organisé par l’association des Amis de la Chapelle

A partir de 11h, les artistes sont invités à venir peindre la chapelle. Dans le cadre des expositions estivales à la Chapelle Sainte-Anne de la Grève, un atelier est proposé pour amateurs, artistes accomplis.

Pour participer, se munir d’une chaise pliante, d’un chevalet, d’une table, d’une toile, d’un carton, d’un canson, de pinceaux, de crayons, de feutres, d’huile, d’acrylique, d’aquarelle, de pastels, etc. Pique-nique à amener. Pas de concours. Chemin de Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne de la Grève Saint-Broladre

dernière mise à jour : 2022-02-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Broladre Autres Lieu Saint-Broladre Adresse Chemin de Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne de la Grève Ville Saint-Broladre lieuville Chemin de Sainte-Anne Chapelle Sainte Anne de la Grève Saint-Broladre Departement Ille-et-Vilaine

Peintres autour de la chapelle Saint-Broladre 2022-08-07 was last modified: by Peintres autour de la chapelle Saint-Broladre Saint-Broladre 7 août 2022 ille-et-vilaine Saint-Broladre

Saint-Broladre Ille-et-Vilaine