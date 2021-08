Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Peintre des sables Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Peintre des sables Trégastel, 18 août 2021, Trégastel. Peintre des sables 2021-08-18 – 2021-08-31 Salle de La Forge 146 Rue de Poul Palud

Trégastel Côtes d’Armor Profitez d’une exposition de tableaux en sable naturel.

“J’ai découvert la technique des tableaux en sable naturel lors de mon séjour en Nouvelle Calédonie. J’étais aussi bénévole à l’aquarium de Nouméa pour le programme de protection des tortues marines. De retour en métropole, j’ai combiné ces deux passions en créant des tableaux en sable sur le thème de la mer. J’utilise une palette de 250 sables provenant de toute la planète, dont les couleurs sont dues uniquement à leur origine géologique (sables de plages, déserts, volcans…).” jovyslaurence@gmail.com http://laurencejovys.fr/ Profitez d’une exposition de tableaux en sable naturel.

“J’ai découvert la technique des tableaux en sable naturel lors de mon séjour en Nouvelle Calédonie. J’étais aussi bénévole à l’aquarium de Nouméa pour le programme de protection des tortues marines. De retour en métropole, j’ai combiné ces deux passions en créant des tableaux en sable sur le thème de la mer. J’utilise une palette de 250 sables provenant de toute la planète, dont les couleurs sont dues uniquement à leur origine géologique (sables de plages, déserts, volcans…).” dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Salle de La Forge 146 Rue de Poul Palud Ville Trégastel lieuville 48.82569#-3.49135