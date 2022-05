Peindre un nouveau paysage national. Culture visuelle dans l’Empire du Brésil Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV,grande salle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Après une guerre contre le royaume de son propre père en 1822, le prince Pierre déclare l’indépendance du Brésil. Durant son règne et celui de Pierre II (1831-1889), le nouvel état de l’Empire du Brésil développe les arts visuels, la littérature et le théâtre. Tout au long de cette période, la représentation de l’image nationale interne ou externe est souvent en tension. Peinture d’histoire, de paysage ou participations brésiliennes aux Expositions Universelles sont autant de sujet de débat. Cette table ronde se penchera sur la manière dont culture visuelle et nationalisme peuvent se superposer.

