Peindre, parler, chasser. Panofsky, Titien, Rembrandt
Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle
Fontainebleau

Seine-et-Marne

Peindre, parler, chasser. Panofsky, Titien, Rembrandt Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle, 4 juin 2022, Fontainebleau. Peindre, parler, chasser. Panofsky, Titien, Rembrandt

le samedi 4 juin à 12:00

En faisant dialoguer la réception critique de Panofsky du Supplice de Marsyas de Titien avec des analyses de peintures de Titien et Rembrandt dans lesquelles la question animale est centrale, nous souhaiterions proposer un dialogue, historique et méthodologique, permettant de faire apparaître certains impensés de l'histoire de l'art et tenter de « mettre à l'épreuve » de l'animal cette discipline appartenant aux « sciences humaines »

2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T13:00:00

