Paris 8e Arrondissement Paris 8e Arrondissement Paris, PARIS 8E ARRONDISSEMENT Peindre hors du monde, Moines et lettrés des dynasties Ming et Qing Paris 8e Arrondissement Paris 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

PARIS 8E ARRONDISSEMENT

Peindre hors du monde, Moines et lettrés des dynasties Ming et Qing Paris 8e Arrondissement, 5 novembre 2021, Paris 8e Arrondissement. Peindre hors du monde, Moines et lettrés des dynasties Ming et Qing 2021-11-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-06 18:00:00 18:00:00 Musée Cernuschi 7 avenue Vélasquez

Paris 8e Arrondissement Paris Paris 8e Arrondissement EUR L’exposition Peindre hors du monde présente du 5 novembre

2021 au 6 mars 2022 un ensemble de plus de cent chefs-d’œuvre

de la peinture chinoise ancienne. +33 1 53 96 21 50 https://www.cernuschi.paris.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Paris, PARIS 8E ARRONDISSEMENT Autres Lieu Paris 8e Arrondissement Adresse Musée Cernuschi 7 avenue Vélasquez Ville Paris 8e Arrondissement lieuville 48.87955#2.31245