Varennes-en-Argonne 55270 Varennes-en-Argonne Meuse Venez vous installer et peindre autour de l’église ou de bord de l’Aire à Varennes en Argonne et partagez un agréable moment en musique. Exposition de peintures et restauration sur place. +33 6 58 80 21 30 Les Amis des Arts de l’Argonne

dernière mise à jour : 2022-05-25 par OT DU PAYS D’ARGONNE

