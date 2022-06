Peindre en bastide Vielleségure, 11 septembre 2022, Vielleségure.

Peindre en bastide

Vielleségure Pyrénées-Atlantiques

2022-09-11 08:30:00 – 2022-09-11 21:00:00

Vielleségure

Pyrénées-Atlantiques

Vielleségure

Artistes confirmés ou amateurs pourront réaliser dans une journée, une peinture ou un dessin, dans un lieu public ayant un rapport avec l’architecture ou l’environnement des bastides accueillant ces concours.

Ce concours met à l’honneur le patrimoine des bastides et la pratique des arts plastiques.

Tous les supports sont autorisés, que ce soit toiles, papiers, cartons ou bois. Toutes les techniques sont acceptées, de l’acrylique à l’aquarelle en passant par le fusain, les crayons, etc. Seul impératif : les participants doivent apporter leur support et le matériel nécessaire à la réalisation de leurs œuvres.

Artistes confirmés ou amateurs pourront réaliser dans une journée, une peinture ou un dessin, dans un lieu public ayant un rapport avec l’architecture ou l’environnement des bastides accueillant ces concours.

Ce concours met à l’honneur le patrimoine des bastides et la pratique des arts plastiques.

Tous les supports sont autorisés, que ce soit toiles, papiers, cartons ou bois. Toutes les techniques sont acceptées, de l’acrylique à l’aquarelle en passant par le fusain, les crayons, etc. Seul impératif : les participants doivent apporter leur support et le matériel nécessaire à la réalisation de leurs œuvres.

+33 6 72 99 94 33

Artistes confirmés ou amateurs pourront réaliser dans une journée, une peinture ou un dessin, dans un lieu public ayant un rapport avec l’architecture ou l’environnement des bastides accueillant ces concours.

Ce concours met à l’honneur le patrimoine des bastides et la pratique des arts plastiques.

Tous les supports sont autorisés, que ce soit toiles, papiers, cartons ou bois. Toutes les techniques sont acceptées, de l’acrylique à l’aquarelle en passant par le fusain, les crayons, etc. Seul impératif : les participants doivent apporter leur support et le matériel nécessaire à la réalisation de leurs œuvres.

Bastides 64

Vielleségure

dernière mise à jour : 2022-06-15 par