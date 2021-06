Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram, Pyrénées-Atlantiques Peindre en bastide Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram Catégories d’évènement: Lestelle-Bétharram

Peindre en bastide Lestelle-Bétharram, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Lestelle-Bétharram. Peindre en bastide 2021-09-04 08:30:00 – 2021-09-04 16:00:00 rue d’albret Mairie

À l'occasion du 20ème anniversaire de la Corruda, l'association Bastides 64 lance pour la 4ème année une série de concours de peinture, pour mettre à l'honneur le patrimoine de ses bastides et la pratique des arts plastiques. Ainsi, artistes confirmés ou amateurs pourront réaliser dans une journée, une peinture ou un dessin, dans un lieu public ayant un rapport avec l'architecture ou l'environnement des bastides accueillant ces concours.

Détails Catégories d’évènement: Lestelle-Bétharram, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Lestelle-Bétharram Adresse rue d'albret Mairie Ville Lestelle-Bétharram lieuville 43.1303#-0.20991