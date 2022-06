Peindre en Bastide Bruges-Capbis-Mifaget, 16 juillet 2022, Bruges-Capbis-Mifaget.

Peindre en Bastide Mairie Bruges 18 Place Gaston Phoebus Bruges-Capbis-Mifaget

2022-07-16 08:30:00 – 2022-07-16 16:30:00 Mairie Bruges 18 Place Gaston Phoebus

Bruges-Capbis-Mifaget 64800

EUR 0 0 L’association Bastides 64 lance pour la cinquième année une série de concours de peinture, pour mettre à l’honneur le patrimoine de ses bastides et la pratique des arts plastiques.

Ainsi, artistes confirmés ou amateurs pourront réaliser dans une journée, une peinture ou un dessin, dans un lieu public ayant un rapport avec l’architecture ou l’environnement des bastides accueillant ces concours. Les prix attribués se feront par catégorie (artistes amateurs et artistes confirmés) ainsi que par technique (aquarelle/dessin et autres techniques). Le prix du public sera décerné toutes techniques confondues. Les lots offerts par l’Association Bastides64 et le fournisseur partenaire « Le Géant des Beaux-Arts » seront en rapport avec le matériel artistique.

Parmi les œuvres des gagnants, une seule sera tirée au sort par les membres du jury.

+33 6 36 50 64 65

Mairie Bruges 18 Place Gaston Phoebus Bruges-Capbis-Mifaget

