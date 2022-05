Peindre comme les Cro-Magnons

Peindre comme les Cro-Magnons, 9 juillet 2022, . Peindre comme les Cro-Magnons

2022-07-09 16:30:00 – 2022-08-31 17:30:00 4 EUR Le PréhistoSite de Brassempouy proposent des ateliers pratiques ouverts à tous, pour se mettre dans la peau d’un Cro-Magnon !

A partir de 3 ans. Réalisez votre fresque préhistorique sur un mur de grotte reconstitué avec les ocres naturelles mises à votre disposition. Le PréhistoSite de Brassempouy proposent des ateliers pratiques ouverts à tous, pour se mettre dans la peau d’un Cro-Magnon !

A partir de 3 ans. Maison de la Dame dernière mise à jour : 2022-04-15 par

