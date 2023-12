Peindre avec ses mains et des pigments Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 27 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit Nombre de places limité. Atelier tout public à partir de 7 ans, sur réservation au 01 45 44 53 85 ou par mail : bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Un atelier créatif pour peindre avec ses mains et laisser trace. Partir du geste primordial, prélever de la couleur et l’appliquer avec ses doigts – non sur des parois de cavernes mais sur du papier préparé avec un liant. La merveille de l’intensité du pigment pur. Chercher une dynamique dans le geste – de la main et du poignet. Créer des traces et les construire les unes par rapport aux autres à partir d’une petite palette de couleurs. Peut-être même, de l’abstraction, aller jusqu’à figurer un corps. En écho et pour prolonger le thème du Corps des Nuits de la lecture 2024. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

