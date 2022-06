PEINDRE AVEC LA NATURE Saint-Longis, 26 octobre 2022, Saint-Longis.

PEINDRE AVEC LA NATURE Mairie 6 Place Saint-Pierre Saint-Longis

2022-10-26 – 2022-10-26 Mairie 6 Place Saint-Pierre

Saint-Longis 72600 Saint-Longis

Ce sont les vacances, alors quoi de mieux qu’une après-midi peinture nature avec vos enfants ? Accompagnés par Bourrache et coquelicot, venez apprendre à créer vos propres pinceaux et couleurs. Laissez exprimer votre talent de peintre et profitez d’une après-midi haute en couleur !

Gratuit, réservation obligatoire

Atelier de peinture végétale

