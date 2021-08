Alfortville Trait d'Union Alfortville, île de France Peindre à la manière de Dufy Trait d’Union Alfortville Catégories d’évènement: Alfortville

île de France

Date et horaire exacts : Le mercredi 29 septembre 2021

de 15h à 18h

payant

Libérez votre créativité! Colorez vos pensées!!! Venez découvrir un artiste de la butte Montmartre, cette semaine Dufy vous attend! Dans un premier temps nous échangerons sur son style, sa technique… Puis nous passerons à la création, vous pourrez libérer les pinceaux en réalisant votre propre tableau à la manière de l’artiste à partir d’un modèle. Votre œuvre sera prête à être offerte, ou accrocher après l’atelier ! Nulle connaissance n’est nécessaire pour participer à l’atelier, j’accompagne chaque participant selon son rythme dans sa création. Le matériel est mis à disposition pour la séance (peinture, pinceaux, toiles…). Les ateliers se déroulent dans une ambiance ludique et conviviale dans le respect des mesures d’hygiènes. Animations -> Atelier / Cours Trait d’Union 34 rue des camélais Alfortville 94140

Maisons-Alfort Alfortville

Contact :Ateliers Pascale C 0685571288 pascale.camus@icloud.com

Date complète :

2021-09-29T15:00:00+02:00_2021-09-29T18:00:00+02:00

Dufy PascaleC

