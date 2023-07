Les Beaux DImanches : L’Attirail, cirque d’objets / compagnie la plaine de joie Chez Angèle, Peillac, Morbihan Peillac, 16 juillet 2023 17:30, Peillac.

C’est tout un cirque qui prend vie à la manière de Calder. Drôle, poétique et touchant. Dimanche 16 juillet, 17h30 1

http://chezangele.bzh

L’Attirail, Cirque d’objets

Les beaux dimanches

A travers le jeu et la manipulation d’objets en métal, un garçon de piste plonge dans ses souvenirs et emmène les spectateurs à la rencontre d’un cirque imaginaire : d’Hercule, l’homme le plus fort du monde aux Boulanov très grands acrobates, en passant par Pitre le clown, un fakir mangeur de clous, un lion timide ou encore la belle écuyère Cynthia, c’est tout un cirque qui prend vie à la manière de Calder. Drôle, poétique et touchant.

Un spectacle solo pour un public familial

Chez Angèle, Peillac, Morbihan 17 rue du stade, peillac Peillac 56220 Morbihan