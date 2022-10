FRUITS ET TERROIR PEIGNEY 52200 Salle des fêtes Peigney Catégories d’évènement: Haute-Marne

Entrée libre

Exposition, identification et dégustation de fruits locaux
PEIGNEY 52200 Salle des fêtes
rue ruisseau 52200 PEIGNEY
Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est

Exposition de plus de 100 variétés de fruits collectées dans les vergers du Sud de la Haute-Marne. Proposition à la dégustation d’une trentaine de variétés de ces fruits. Identification des variétés de fruits apportées (prévoir 4 à 5 fruits représentatifs de la variété). Atelier fabrication de jus de pomme, stand Croqueurs, conseils en arboriculture, animations tailles, greffages, buvette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T10:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

