Pegoulado, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Arles.

Pegoulado 2021-07-02 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-02

Arles Bouches-du-Rhône

Symbole d’Arles en Fête : toute la ville participe à ce passo carriero (défilé) en costume qui aboutit aux Arènes pour une grand final. Familles, groupes, jeunes ou vieux, tous attendent ce moment où se retrouve l’âme arlésienne. Gardians, groupes traditionnels de la ville et d’ailleurs, enfants, … près d’un millier de costumes et tout Arles dans la rue pour cette soirée exceptionnelle. La meilleure et la plus belle des soirées pour connaître vraiment la ville. Des textes en attestent la pratique dès 1830, mais la Pegoulado, spontanée ou non, est probablement bien antérieure. Pour des raisons festives, politiques ou autres (passage du chemin de fer, inauguration du Pont de Trinquetaille), la population sortait dans la rue et y déambulait.

Départ place de la république et final aux arènes.

