Le collectif Pégazz & l’Hélicon est très heureux de présenter le Pégazz Festival, qui aura lieu les 6, 7 et 8 juin prochains au New Morning en jauge réduite et en streaming ! Les membres de Pégazz sont impatients de réunir huit des formations du collectif, à raison de deux puis trois concerts par jour pendant trois jours. On pourra y entendre les deux grands ensembles de Pégazz : Les Rugissants et Le Grand Schwab, mais aussi les nombreuses petites formations telles que Emma, Sweet Dog, Gonam City, Players, Schwab Soro, ainsi que le concert de sortie d’album du groupe Ghost Songs, de Paul Jarret avec le batteur américain Jim Black. Ces trois jours de musique dévoileront sur la scène du légendaire New Morning, toute l’étendue créative des bouillonnants directeurs artistiques du collectif. Toute l’équipe se réjouit à l’idée de ces quelques jours de musique live, à l’approche d’un retour à la vie normale de plus en plus concret. Le Pégazz Festival sera intégralement retransmis en direct en streaming sur la plateforme équitable AdlibTv (adlib-tv.com). **PROGRAMMATION** **Dimanche 6 juin 2021 à 18h00** [**Schwab Soro**](http://www.pegazz.com/projets/schwabsoro/) Direction artistique et composition : Raphaël Schwab _Nouveau répertoire_ [**Ghost Songs**](http://www.pegazz.com/projets/ghost-songs/) Direction artistique et composition : Paul Jarret _Concert de sortie de disque_ **Lundi 7 juin 2021 à 18h00** [**EMMA**](http://www.pegazz.com/projets/emma/) Direction artistique et composition : Paul Jarret _Concert de sortie de disque_ [**Sweet Dog**](http://www.pegazz.com/projets/sweet-dog/) Direction artistique et composition : Paul Jarret, Julien Soro et Ariel Tessier [**Les Rugissants**](http://www.pegazz.com/projets/les-rugissants/) Direction artistique et composition : Grégoire Letouvet _Concert de sortie de résidence_ **Mardi 8 juin 2021 à 18h00** [**Gonam City**](http://www.pegazz.com/projets/gonam-city/) Direction artistique et composition : Marc Benham & Quentin Ghomari [**Players**](http://www.pegazz.com/projets/players/) Direction artistique et composition : Julien Soro [**Le Grand Schwab**](http://www.pegazz.com/projets/le-grand-schwab/) Direction artistique et composition : Raphaël Schwab _Concert de création_ ***Concerts ouvert au public en jauge réduite (sur réservation weezevent) et diffusés en streaming sur AdLibTV.*** **Infos pratiques:** Pas de bar sur place, en placement assis respectant le protocole sanitaire. Merci de respecter le placement indiqué par le personnel d’accueil. Si vous devez annuler votre réservation, merci d’écrire à [hello@pegazz.com](mailto:hello@pegazz.com). La jauge étant très limitée, afin que nous puissions accueillir le maximum de public, nous vous prions de ne réserver que si vous êtes certains de pouvoir venir, et d’annuler votre réservation en cas de désistement. Merci pour votre compréhension ! Adresse: New Morning, 7/9 Rue des Petites Écuries, 75010 Paris **Horaires :** Ouverture des portes : 17h30 Fin du dernier concert : 20h45

Entrée libre, réservation obligatoire sur Weezevent ou sur hello@pegazz.com. Participation libre sur place.

Première édition du festival du collectif Pégazz & l’Hélicon, 8 groupes du collectif seront sur scène

