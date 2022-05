Pegazz Festival 2022 Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Pegazz Festival 2022 Studio de l’Ermitage, 14 juin 2022, Paris. Le mardi 14 juin 2022

de 21h00 à 23h30

. payant Prévente : 12 EUR Prix sur place – Tarif unique : 15 EUR

Dancing Birds + Les Rugissants Dancing Birds Trois oiseaux un peu fous se baladent en liberté dans l’espace du son, là où le souffle passe d’une brise légère à une tempête en un instant, là où la gravité du bois côtoie les peaux tendues battant la mesure de cette danse qui ne cesse que quand la nuit tombe. Julien Soro – Saxophone alto Ariel Tessier – batterie Gabriel Midon – contrebasse Guest : Léa Ciechelski Les Rugissants est un tentet mené par Grégoire Letouvet. L’orchestre, au groove collectif singulier, construit une véritable dramaturgie musicale qui mêle lyrisme et complexités. Entre écriture et improvisation, ils sont influencés tant par le jazz contemporain que par la musique classique et contemporaine. Grégoire Letouvet : composition, piano Corentin Giniaux : clarinette, clarinette basse Jules Boittin : trombone Théo Philippe : saxophone alto Rémi Scribe : saxophone soprano, saxophone ténor Thibaud Merle : saxophone ténor Raphaël Herlem : saxophone baryton Léo Jeannet : trompette Jean-Baptiste Paliès : batterie Alexandre Perrot : contrebasse Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/dancing-birds-+-les-rugissants-pegazz-festival-2022 https://www.facebook.com/pages/Studio-de-lErmitage/294562810563263 https://www.facebook.com/pages/Studio-de-lErmitage/294562810563263 https://my.weezevent.com/pegazz-festival-2022

Pegazz Festival 2022

