D-Day Normandy Cup : Championnat International de Pipe & Drum Bands Pegasus Bridge Bénouville, 6 juin 2024 10:00, Bénouville.

Bénouville,Calvados

L’association B.O.W.U International organise, en partenariat avec la commune de Bénouville, un événement se voulant de portée culturelle, mémorielle et festive. Sur cette journée seront proposés au grand public plusieurs temps forts :

Dès 10h00 | The Village (espace d’artisanat et associatif lié au D-Day)

À partir de 14h30 | Championnat des Pipe Bands et Trophée Bill Millin

À partir de 21h00 | Soirée concerts (deux groupes)

00h30 | Mass Band final de la Libération (plus de 90 musiciens)..

Jeudi 2024-06-06 10:00:00 fin : 2024-06-07 01:00:00. .

Pegasus Bridge

Bénouville 14970 Calvados Normandie



The B.O.W.U International association, in partnership with the commune of Bénouville, is organizing a cultural, memorial and festive event. The day will feature several highlights for the general public:

From 10:00 am | The Village (D-Day-related crafts and associations)

From 2.30pm | Pipe Band Championship and Bill Millin Trophy

From 9:00 pm | Evening concerts (two bands)

00:30 | Final Liberation Mass Band (over 90 musicians).

La asociación B.O.W.U International, en colaboración con el municipio de Bénouville, organiza un acto cultural, conmemorativo y festivo. La jornada contará con varios actos destacados para el público en general:

A partir de las 10.00 h | El Village (espacio de artesanía y asociaciones vinculadas al Día D)

A partir de las 14.30 h | Campeonato de bandas de gaitas y Trofeo Bill Millin

A partir de las 21:00 | Conciertos nocturnos (dos bandas)

00h30 | Masa final de bandas de la Liberación (más de 90 músicos).

Der Verein B.O.W.U International organisiert in Partnerschaft mit der Gemeinde Bénouville eine Veranstaltung mit kulturellem, erinnerungspolitischem und festlichem Charakter. An diesem Tag werden der breiten Öffentlichkeit mehrere Höhepunkte geboten:

Ab 10:00 Uhr | The Village (Kunsthandwerker und Vereine, die sich mit dem D-Day beschäftigen)

Ab 14.30 Uhr | Meisterschaft der Pipe Bands und Bill-Millin-Trophäe

Ab 21.00 Uhr | Konzertabend (zwei Bands)

00:30 | Mass Band final de la Libération (über 90 Musiker).

