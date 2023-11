ATELIER HATHA YOGA DOUX Pégairolles-de-l’Escalette, 3 décembre 2023, Pégairolles-de-l'Escalette.

Pégairolles-de-l’Escalette,Hérault

Atelier de Hatha Yoga Doux : Apaiser l’Être et Réchauffer les Cœurs

Au programme :

1. Postures (Asanas)

2. Respiration (Pranayama)

3. Méditation

4. Mudras

5. Nidra Yoga

Cet atelier de Hatha Yoga Doux est une invitation à explorer la douceur et la force intérieures, à retrouver l’harmonie avec soi-même

Aucune expérience préalable en yoga n’est requise..

2023-12-03 09:30:00 fin : 2023-12-03 13:30:00. EUR.

Pégairolles-de-l’Escalette 34700 Hérault Occitanie



Gentle Hatha Yoga Workshop: Soothing the Being and Warming the Hearts

Program:

1. Postures (Asanas)

2. Breathing (Pranayama)

3. Meditation

4. Mudras

5. Nidra Yoga

This Gentle Hatha Yoga workshop is an invitation to explore inner gentleness and strength, and to rediscover harmony with oneself

No previous yoga experience required.

Taller de Hatha Yoga suave: Calmar el yo y calentar el corazón

En el programa:

1. Posturas (Asanas)

2. Respiración (Pranayama)

3. Meditación

4. Mudras

5. Nidra Yoga

Este taller de Hatha Yoga Suave es una invitación a explorar la suavidad y la fuerza interiores, y a redescubrir la armonía con uno mismo

No es necesario tener experiencia previa en yoga.

Sanfter Hatha-Yoga-Workshop: Das Wesen beruhigen und die Herzen erwärmen

Auf dem Programm stehen:

1. Körperhaltungen (Asanas)

2. Atmung (Pranayama)

3. Meditation

4. Mudras

5. Nidra Yoga

Dieser Workshop für sanftes Hatha Yoga ist eine Einladung, die innere Sanftheit und Stärke zu erforschen und die Harmonie mit sich selbst wiederzufinden

Es sind keine Vorkenntnisse in Yoga erforderlich.

