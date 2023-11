JEU DE PISTE FAMILIAL À PÉGAIROLLES Pégairolles-de-Buèges, 18 novembre 2023, Pégairolles-de-Buèges.

Pégairolles-de-Buèges,Hérault

Au travers de multiples épreuves qui vous aideront à découvrir quelles sont les particularités du Grand Site de France des Gorges de l’Hérault, venez aider un agent du Grans Site de France à déchiffrer la lettre qu’il doit envoyer au Président ! Ludique, familial, instructif et captivant, ce jeu de piste grandeur Nature est spécialement adapté aux familles..

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 16:00:00. EUR.

Come and help a Grans Site de France agent to decipher the letter he has to send to the President of the Grand Site de France des Gorges de l’Hérault! Fun, family-friendly, instructive and captivating, this life-size treasure hunt is specially designed for families.

¡Venga a ayudar a un agente del Grans Site de France a descifrar la carta que tiene que enviar al Presidente del Grand Site de France des Gorges de l’Hérault! Divertida, educativa y emocionante, esta búsqueda del tesoro a tamaño real está especialmente diseñada para las familias.

Helfen Sie einem Mitarbeiter der Grans Site de France dabei, den Brief zu entziffern, den er an den Präsidenten schicken muss, und lösen Sie dabei verschiedene Aufgaben, die Ihnen helfen, die Besonderheiten der Grand Site de France des Gorges de l’Hérault zu entdecken! Diese spielerische, familienfreundliche, lehrreiche und fesselnde Schnitzeljagd in natürlicher Größe ist speziell für Familien geeignet.

