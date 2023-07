FASCINANT WEEK-END – BALADE VINS & SAVEURS AUX BORDS DES PAYSAGES Pégairolles-de-Buèges, 22 octobre 2023, Pégairolles-de-Buèges.

Pégairolles-de-Buèges,Hérault

Aventurez-vous lors d’une virée gourmande et culturelle à travers la charmante Vallée de la Buèges ! Un circuit véhiculé où vous partez à la rencontre de 4 créations surprenantes « Aux bords des paysages », inspirées par le Land-Art et racontées par la commissaire d’exposition. La balade se termine par une agréable dégustation commentée de vins et produits du terroir à la source de La Buèges. .

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 14:00:00. EUR.

Pégairolles-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



Venture on a gourmet cultural tour of the charming Buèges Valley! On this guided tour, you’ll encounter 4 surprising creations « Aux bords des paysages », inspired by Land-Art and narrated by the curator. The tour ends with a commented wine tasting at the source of the Buèges river.???????

Aventúrese en un recorrido gastronómico y cultural por el encantador Valle de Buèges En esta visita autoguiada, descubrirá 4 sorprendentes creaciones inspiradas en el Land-Art y descritas por el comisario de la exposición. La visita termina con una degustación guiada de vinos y productos locales en el nacimiento de los Buèges. ???????

Erleben Sie eine kulinarische und kulturelle Reise durch das bezaubernde Buèges-Tal! Auf dieser Rundfahrt begegnen Sie vier überraschenden Kreationen « Aux bords des paysages », die von der Land-Art inspiriert sind und von der Kuratorin der Ausstellung erzählt werden. Die Fahrt endet mit einer angenehmen, kommentierten Weinprobe und regionalen Produkten an der Quelle von La Buèges.???????

