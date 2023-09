FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE – HOPKINSON SMITH, LUTH Pégairolles-de-Buèges, 21 octobre 2023, Pégairolles-de-Buèges.

Pégairolles-de-Buèges,Hérault

Ce concert est conçu comme une anthologie de beaux moments du luth Renaissance. Chronologiquement, les œuvres publiées par Pierre Attaingnant sont les plus anciennes du programme. L’âge d’or de la Renaissance anglaise se situe entre 1590 et 1610. La musique de Holborne et Dowland contient une concentration d’énergie lyrique et une subtilité dans la musique de danse à la fois charmantes et exubéran.

2023-10-21 17:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Pégairolles-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



This concert is conceived as an anthology of fine Renaissance lute moments. Chronologically, the works published by Pierre Attaingnant are the earliest on the program. The golden age of the English Renaissance was between 1590 and 1610. The music of Holborne and Dowland contains a concentration of lyrical energy and a subtlety of dance music that is both charming and exuberant

Este concierto está concebido como una antología de los mejores momentos del laud renacentista. Cronológicamente, las obras publicadas por Pierre Attaingnant son las más antiguas del programa. La edad de oro del Renacimiento inglés se sitúa entre 1590 y 1610. La música de Holborne y Dowland contiene una concentración de energía lírica y una sutileza de música de danza a la vez encantadora y exuberante

Dieses Konzert ist als eine Anthologie schöner Momente der Renaissancelaute konzipiert. Chronologisch gesehen sind die von Pierre Attaingnant veröffentlichten Werke die ältesten im Programm. Das goldene Zeitalter der englischen Renaissance liegt zwischen 1590 und 1610. Die Musik von Holborne und Dowland enthält eine Konzentration lyrischer Energie und eine subtile Tanzmusik, die sowohl bezaubernd als auch überschwänglich ist

