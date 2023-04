LOU REGALIDO – CONCERT PETIT VINCE TRIO Rue de la Draille, 1 août 2023, Pégairolles-de-Buèges.

CONCERT PETIT VINCE TRIO

Au Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

Le 01 août 2023 à 19h00

Le Petit Vince trio est un groupe Rockabilly, Country et Swing

Composé de : Vince Bassou (Guitare et Chant), Simon Laurent (Batterie), Gildas le Garrec (Contrebasse)..

Rue de la Draille

Pégairolles-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



CONCERT PETIT VINCE TRIO

At the Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

August 01, 2023 at 19h00

The Petit Vince trio is a Rockabilly, Country and Swing band

Composed of : Vince Bassou (Guitar and vocals), Simon Laurent (Drums), Gildas le Garrec (Double bass).

CONCIERTO PETIT VINCE TRIO

En el Restaurante Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

01 de agosto de 2023 a las 19h00

El Petit Vince trio es un grupo de Rockabilly, Country y Swing

Compuesto por : Vince Bassou (Guitarra y voz), Simon Laurent (Batería), Gildas le Garrec (Contrabajo).

KONZERT PETIT VINCE TRIO

Im Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

Am 01. August 2023 um 19.00 Uhr

Das Petit Vince Trio ist eine Rockabilly-, Country- und Swing-Band

Bestehend aus: Vince Bassou (Gitarre und Gesang), Simon Laurent (Schlagzeug), Gildas le Garrec (Kontrabass).

Mise à jour le 2023-03-29 par OT DU GRAND PIC ST LOUP