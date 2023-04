LOU REGALIDO – CONCERT AKESTEKO AKOUSTIK Rue de la Draille, 25 juillet 2023, Pégairolles-de-Buèges.

CONCERT AKESTEKO AKOUSTIK

Au Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

Le 25 juillet 2023 à 19h00

Mêlant compositions (environ 50 % du répertoire) et reprises revisitées allant de Brassens à Brel en passant par La souris Déglinguée ou encore Les têtes raides, dans une ambiance intimiste, Akèstéko Akoustik balade son swing « destourbâ ».

Rue de la Draille

Pégairolles-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



AKESTEKO AKOUSTIK CONCERT

At the Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

July 25, 2023 at 7:00 pm

Mixing compositions (about 50% of the repertoire) and revisited covers from Brassens to Brel, including La souris Déglinguée and Les têtes raides, in an intimate atmosphere, Akèstéko Akoustik spreads its « destourbâ » swing

CONCIERTO DE AKESTEKO AKOUSTIK

En el Restaurante Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

25 de julio de 2023 a las 19:00 horas

Mezclando composiciones (cerca del 50% del repertorio) y versiones revisitadas de Brassens a Brel, incluyendo La souris Déglinguée y Les têtes raides, en un ambiente íntimo, Akèstéko Akoustik despliega su swing « destourbâ

KONZERT AKESTEKO AKOUSTIK

Im Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

Am 25. Juli 2023 um 19.00 Uhr

Mit einer Mischung aus Eigenkompositionen (ca. 50 % des Repertoires) und neu interpretierten Coverversionen, die von Brassens über Brel bis hin zu La souris Déglinguée oder Les têtes raides reichen, in einer intimen Atmosphäre, führt Akèstéko Akoustik seinen Swing « destourbâ » spazieren

