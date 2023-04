LOU REGALIDO – CONCERT THE LOST DEAD MOVING SPAGHETTI HEROES Rue de la Draille, 28 mai 2023, Pégairolles-de-Buèges.

CONCERT THE LOST DEAD MOVING SPAGHETTI HEROES

Au Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

Le 28 mai 2023 à 19h00

The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes nous propose un hommage aux plus grands Westerns Spaghetti, sur fond de bluegrass aux accents folk rock, au carrefour de la country et des chants de pirates, rendu par une bande de six compañeros hors-la-loi, aussi farouches que déterminés…

Rue de la Draille

Pégairolles-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



CONCERT THE LOST DEAD MOVING SPAGHETTI HEROES

At the Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

May 28, 2023 at 7:00 pm

The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes offers us a tribute to the greatest Spaghetti Westerns, with a background of bluegrass with folk rock accents, at the crossroads of country and pirate songs, performed by a band of six outlaw compañeros, as fierce as determined…

CONCIERTO LOS MUERTOS PERDIDOS HÉROES DEL ESPAGUETI EN MOVIMIENTO

En el Restaurante Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

28 de mayo de 2023 a las 19h

The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes nos ofrece un homenaje a los más grandes Spaghetti Westerns, con un fondo de bluegrass con acentos de folk rock, en el cruce de canciones country y piratas, interpretadas por una banda de seis compañeros forajidos, tan fieros como decididos.

KONZERT THE LOST DEAD MOVING SPAGHETTI HEROES

Im Restaurant Lou Regalido – Pégairolles de Buèges

Am 28. Mai 2023 um 19.00 Uhr

The Lost Dead Moving Spaghetti Heroes bieten uns eine Hommage an die größten Spaghetti-Western, vor dem Hintergrund eines Bluegrass mit Folkrock-Akzenten, an der Kreuzung von Country und Piratenliedern, dargeboten von einer Bande von sechs gesetzlosen Compañeros, die ebenso grimmig wie entschlossen sind…

